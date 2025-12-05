Newsy Seriale Będzie czwarty sezon serialu "Teheran" od Apple TV. A kto wystąpi w trzecim?
Będzie czwarty sezon serialu "Teheran" od Apple TV. A kto wystąpi w trzecim?

Apple TV ogłosiło datę premiery nowego sezonu serialu "Teheran". Przy okazji udostępniło zwiastun i poinformowało, że do obsady dołączył Hugh Laurie.

"Teheran" - co wiemy o trzecim sezonie?




"Teheran" opowiada losy Tamar, agentki-hakerki Mossadu, która infiltruje Teheran pod fałszywą tożsamością. Po zerwaniu kontaktu z Mossadem i stratą najbliższych sprzymierzeńców, w trzecim sezonie bohaterka musi znaleźć sposób na  przedefiniowanie samej siebie, odzyskanie wsparcia Mossadu i przetrwanie. Laurie pojawi się w roli Erica Petersona, południowoafrykańskiego inspektora dozoru jądrowego. Trzeci sezon będzie liczyć osiem odcinków - zadebiutuje 9 stycznia 2026 roku, a finał obejrzymy 27 lutego. 

Obok Lauriego w obsadzie pojawią się Niv Sultan, Shaun Toub i Shila Ommi, jak również Sasson Gabai, Phoenix Raei oraz Bahar Pars. Za scenariusz odpowiedzialni są Tony Saint i Simon Allen, a za reżyserię Daniel Syrkin. Już teraz produkcja została przedłużona także na czwarty sezon.

Dla Lauriego to nie pierwsza telewizyjna rola - do jego najsłynniejszych występów należy tytułowy bohater serialu "Dr House", pojawił się też w "Nocnym recepcjoniście". 

"Teheran" - zwiastun trzeciego sezonu


