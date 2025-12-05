Będzie czwarty sezon serialu "Teheran" od Apple TV. A kto wystąpi w trzecim?

Apple TV ogłosiło datę premiery nowego sezonu serialu "Teheran". Przy okazji udostępniło zwiastun i poinformowało, że do obsady dołączył Hugh Laurie.
"Teheran" - co wiemy o trzecim sezonie?
"Teheran
" opowiada losy Tamar, agentki-hakerki Mossadu, która infiltruje Teheran pod fałszywą tożsamością. Po zerwaniu kontaktu z Mossadem i stratą najbliższych sprzymierzeńców, w trzecim sezonie bohaterka musi znaleźć sposób na przedefiniowanie samej siebie, odzyskanie wsparcia Mossadu i przetrwanie. Laurie pojawi się w roli Erica Petersona, południowoafrykańskiego inspektora dozoru jądrowego. Trzeci sezon będzie liczyć osiem odcinków - zadebiutuje 9 stycznia 2026 roku, a finał obejrzymy 27 lutego.
Obok Lauriego
w obsadzie pojawią się Niv Sultan
, Shaun Toub
i Shila Ommi
, jak również Sasson Gabai, Phoenix Raei
oraz Bahar Pars
. Za scenariusz odpowiedzialni są Tony Saint
i Simon Allen
, a za reżyserię Daniel Syrkin
. Już teraz produkcja została przedłużona także na czwarty sezon.
Dla Lauriego
to nie pierwsza telewizyjna rola - do jego najsłynniejszych występów należy tytułowy bohater serialu "Dr House
", pojawił się też w "Nocnym recepcjoniście
".
"Teheran" - zwiastun trzeciego sezonu