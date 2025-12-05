Newsy Gry Domy dla graczy debiutują w World of Warcraft!
Gry

Domy dla graczy debiutują w World of Warcraft!

Activision Blizzard / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Domy+i+dodatki+w+patchu+11.2.7+World+of+Warcraft%3A+Midnight-164239
Domy dla graczy debiutują w World of Warcraft!
Po ponad 21 latach bezdomności bohaterów Azeroth, twórcy WoW wreszcie dają graczom własne cztery ściany. Jeśli zakupiliście dodatek "Midnight", możecie już wskoczyć do nowego systemu domów — pakujcie meble i brońcie się przed pustką w mieszkaniu!

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, patch 11.2.7 – "The War Within: The Warning" wprowadza wczesny dostęp do systemu domów dla tych, którzy zamówili w pre-orderze dodatek "World of Warcraft: Midnight".  

Po aktualizacji gry i zalogowaniu się, gracze otrzymają specjalne zadanie, które poprowadzi ich do wyboru frakcyjnego sąsiedztwa — i pozwoli im postawić pierwszy dom. Na start — dom w jednym z dwóch dostępnych osiedli (jeden dla Hordy, drugi dla Sojuszu).  

Co ważne — domy można dowolnie dekorować. W ramach pakietu powitalnego otrzymacie setki elementów wystroju. Dodatkowo, za wcześniejsze osiągnięcia, ukończone zadania czy aktywność w poprzednich dodatkach — dostaniecie automatycznie pasujące nagrody dekoracyjne.  

Na tym jednak nie koniec. System wystroju wnętrz będzie rozwijany — kolejne elementy będzie można zdobywać przez zadania, reputację frakcyjną, rajdy, profesje rzemieślnicze, wydarzenia i innych aktywności z aktualnej i przyszłej zawartości.  

Jednocześnie patch 11.2.7 przynosi szereg innych nowości: wydarzenia limitowane jak Turbulent Timeways, powrót Brawler’s Guild, nowe zadania fabularne, zmiany w UI, i przygotowania do premiery dodatku "Midnight".

System domów to duży krok dla WoW — gracze wreszcie dostają swoje miejsce w Azeroth. Pełna premiera dodatku "World of Warcraft: Midnight" zaplanowana jest na 3 marca 2026.

