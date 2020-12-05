"Avengers: Doomsday". Seria teaserów będzie promować widowisko Marvela

Marvel zamierza dalej zaskakiwać widzów promocją widowiska "Avengers: Doomsday". Tak w każdym razie wynika z nowej plotki, której autorem jest Chris Gore z youtube'owego kanału Film Threat.
Jeden teaser to za mało. Ambitny plan promocji "Avengers: Doomsday"
Przypomnijmy, że Marvel od samego początku zaskakuje marketingowymi pomysłami na reklamowanie "Avengers: Doomsday"
. Do tej pory najbardziej spektakularnym elementem był wielogodzinny stream, w trakcie którego zaprezentowano część obsady widowiska.
Teraz nadszedł czas na pierwsze reklamy w kinach. I wygląda na to, że Marvel wymyślił, że zamiast jednego teaser dostaniemy teaserowy mini serial! Ma on się składać z trzech "odcinków" (teaserów). Każdy z nich emitowany byłby w tygodniowych odstępach. Wszystkie trzy byłyby ze sobą powiązane.
Niestety wygląda też na to, że teasery te nie trafią jednak do sieci. Będzie je można oglądać w kinach
(w Ameryce przed seansami trzeciego "Avatara
").
Oficjalnie nie są znane żadne szczegóły fabuły widowiska "Avengers: Doomsday
". Dlatego też te teasery to dla fanów MCU
bardzo ważna rzeczy w zorientowaniu się, czego mogą się spodziewać po widowisku, które będzie miało swoją premierę za rok.
