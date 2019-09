WFF 2019: Pierwsze tytuły sekcji Odkrycia

Imprezowiczka z Laponii spotyka irańskiego uchodźcę. On ucieka przed śmiercią, a ona przed miłością. Potrzebują się nawzajem, by w końcu przestać biec. Międzykulturowy dramat romantyczny opowiedziany z mądrym poczuciem humoru i pełen czułości dla pokiereszowanych przez życie bohaterów.Co roku, w rocznicę bitwy o Gallipoli największej bitwy podczas I wojny światowej do Turcji ściągają tłumy turystów z całego kraju, Australii i Nowej Zelandii. Wnikliwa obserwacja utrzymywania przez państwo nastrojów nacjonalistycznych poprzez turystykę męczeństwa.Debiutancka love story o jasnej i ciemnej stronie miłości, która prowadzi do obsesji. Ta z kolei sięga po wszystkie narzędzia, byle tylko postawić na swoim. Nawet po voodoo. Film miał premierę podczas tegorocznego festiwalu w Cannes w sekcji Quinzaine des Réalisateurs.Sensacyjny thriller akcji, który w bezkompromisowy sposób opowiada o niezdolności prawa do przeciwdziałania handlu narkotykami. Nawet kara śmierci, nie jest wystarczającą przestrogą. Megahit kasowy. Nagroda irańskiej publiczności na tegorocznym festiwalu w Teheranie.Intymna i magiczna opowieść o dojrzewaniu. Między tętniącą życiem przyrodą, bliskimi przyjaciółmi w szkole i zawsze obecnymi duchami tych, którzy odeszli, Selva musi znaleźć własną drogę do dorosłości. Pierwszy kostarykański film fabularny zaproszony na festiwal w Cannes.Wstrząsająca, oparta na prawdziwych historiach opowieść o współczesnym niewolnictwie w Azji Południowo-Wschodniej. Film zdobył Nagrodę Jury Ekumenicznego na ostatnim festiwalu w Berlinie jako artystyczny apel do działania, ukazujący niedostrzegane naruszanie praw człowieka.Ernesto jest młodym antropologiem, który pracuje dla fundacji identyfikującej ciała zaginionych w trakcie gwatemalskiej wojny domowej. Jego ojciec również zaginął. Głęboko poruszający dramat i dokument historyczny w jednym. Film nagrodzony Złotą Kamerą dla najlepszego debiutu na tegorocznym festiwalu w Cannes.Jak wygląda proces radzenia sobie Chińczyków z wieloletnią traumą niszczycielskiego eksperymentu społecznego nazywanego polityką jednego dziecka. Wstrząsający najlepszy film dokumentalny (Grand Jury Prize) na tegorocznym festiwalu Sundance.Historia 13-letniego chłopca nazywanego Świnią. Gnębiony w szkole, bez pomocy w domu, pewnego dnia nie wytrzymuje i pozwala, by zadziałał instynkt. Najlepszy bułgarski film na festiwalu w Sofii (2019).Kto powiedział, że zabawa musi się kiedyś skończyć? Szczere, zabawne, niekonwencjonalne spojrzenie na współczesne kobiety. Film miał premierę na tegorocznym festiwalu Sundance. 35. Warszawski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 11-20 października.