WIDEO: "Diuna" jednak na HBO Max? Zapowiedź WB to sugeruje

Warner Bros. zaprezentował spot promujący wszystkie filmy, które w tym roku trafią w dniu kinowej premiery na platformę HBO Max. Wśród wymienionych tytułów znalazła się też " Diuna ".Przypomnijmy, że za ekranizacji powieści Franka Herberta odpowiada Legendary, a Warner Bros. ma tylko prawa do dystrybucji kinowej. W grudniu jednak WB poinformowało, że wszystkie premiery kinowe planowane na rok 2021 trafią jednocześnie na platformę HBO Max. Legendary, z którym decyzja nie była konsultowana, nie było z tego zadowolone i groziło procesem. Według ostatnich doniesień sprawa dystrybucji " Diuny " nie była przesądzona. Klip promocyjny wydaje się jednak jednoznacznie sugerować, że szanse na wyłącznie kinową premierę są zerowe.Spot promujący tegoroczne premiery zaciekawi również fanów takich widowisk jak " Godzilla vs. Kong ", " The Suicide Squad ", " Mortal Kombat " czy " Obecność 3: Na rozkaz diabła ", ponieważ znalazły się w nim bardzo krótkie urywki tych filmów.Sprawdźcie zresztą sami: