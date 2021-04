WIDEO: "Miłość, śmierć i roboty" powrócą już w maju

Netflix zaprezentował zwiastun drugiego sezonu animacji dla dorosłych " Miłość, śmierć i roboty ", której producentami są David Fincher Tim Miller . Nowe odcinki trafią na platformę już 14 maja. Zobaczcie wideo:Pierwszy sezon składał się z 18 odcinków. Według informacji, jakie udostępnił Netflix, drugi ma mieć zaledwie osiem. Jednocześnie streamingowy gigant zapowiedział sezon trzeci, którego premiera zaplanowana jest na 2022 rok. Miłość, śmierć i roboty " to seria krótkich animowanych opowieści należących do różnych gatunków — science fiction, fantasy, horroru i komedii. Opowiedziane w śmiały sposób historie ogląda się przyjemnie, a losy ich bohaterów przez długi czas pozostają w pamięci. Producentami wykonawczymi tego tworzonego przez światowej klasy animatorów serialu są David Fincher Tim Miller , Jennifer Miller i Josh Donen . Historie tworzą pierwszą antologię animowanych opowieści, która dostarczy widzom niezapomnianych i poruszających do głębi wrażeń.