"Miłość, śmierć i roboty" z czwartym sezonem

"Miłość, śmierć i roboty" – serial David Finchera i Tima Millera

Będzie czwarty sezon " Miłości, śmierci i robotów ". Odpowiedzialny za produkcję Netflix ogłosił powrót animacji dla dorosłych na swoim Instagramie. Data premiery nowych odcinków nie jest na razie znana. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun trzeciego sezonu: Miłość, śmierć i roboty " to seria krótkich animowanych opowieści należących do różnych gatunkówscience fiction, fantasy, horroru i komedii. Opowiedziane w śmiały sposób historie ogląda się przyjemnie, a losy ich bohaterów przez długi czas pozostają w pamięci. Historie tworzą pierwszą antologię animowanych opowieści, która dostarczy widzom niezapomnianych i poruszających do głębi wrażeń.Producentami wykonawczymi są Tim Miller (" Deadpool ", " Terminator: Mroczne przeznaczenie ") i David Fincher (" Mindhunter ", " Mank "). Odcinki trzeciego sezonu, który zadebiutował na Netfliksie 20 maja 2022 roku, to połączenie grozy, wyobraźni i piękna. Ich tematyka obejmuje tak różnorodne kwestie, takie jak odkrywanie pradawnego zła czy apokalipsę przedstawioną przez pryzmat komedii. " Miłość, śmierć i roboty " to inteligentne i zachwycające wizualnie krótkie historie w klimacie fantasy, horroru i science fiction.