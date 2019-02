WIDEO: Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai na tropie tajemnicy

3 2 1



8 marca w kinach pojawi się familijna produkcja. A już teraz możecie u nas zobaczyć polski zwiastun.Klip znajdziecie poniżej:Lasse i Maja jeszcze się nie znają, a Biuro Detektywistyczne nawet nie marzy się nieśmiałemu samotnikowi i zbuntowanej dziewczynce. On jest wzorowym uczniem, a ona nową uczennicą w szkole w Valleby. W poprzednich seriach młodzi widzowie śledzili detektywistyczne przygody pary przyjaciół. Teraz dowiemy się, jak to się zaczęło.Szkoła w Valleby ogłasza konkurs wiedzy, a nagrodą jest starożytna księga Hammarabi, w której spisano złote zasady rozwiązywania sporów. Tuż przed rozpoczęciem zmagań starodruk znika. Lasse i Maja są świadkami tej sytuacji, ale nie potrafią zidentyfikować złodzieja. Pracownicy szkoły oskarżają Maję. Żeby udowodnić jej niewinność para młodych detektywów rozpoczyna poszukiwanie prawdziwego sprawcy. Nagle wszyscy stają się podejrzani: dozorca, nauczyciel wf-u, ekscentryczna bibliotekarka, a nawet dyrektorka szkoły. Odkrywanie pierwszej tajemnicy nie tylko daje początek pięknej przyjaźni, ale konfrontuje bohaterów z nowymi wyzwaniami: strachem przed odrzuceniem, kłamstwem, do którego trudno się przyznać i tym jak ważne jest zaufanie i wzajemne zrozumienie.