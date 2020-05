WIDEO: Czego nauczyły nas horrory i filmy sci-fi?

.

Jak zdążyliśmy się przekonać na przestrzeni ostatnich tygodni oraz miesięcy, izolacja sprzyja kreatywności, zaś artyści zawsze znajdą sposób, by rozgrzać serca swoich fanów. Jak reżyser Michael Dougherty (doskonała " Upiorna noc Halloween ", a ostatnio " Godzilla: Król potworów ") oraz montażysta Evan Gorski, którzy przygotowali małą przekąskę dla miłośników horroru.Tytuł mówi sam za siebie - "Everything I Need To Know to Survive COVID-19 I Learned By Watching Sci-fi & Horror Movies". Czyli: trzy minuty świetnie zmontowanych scen z szeroko pojętych filmów kina grozy, składających się na lekką, apokaliptyczną impresję. Bawcie się dobrze i pamiętajcie - zostańmy w domach, kino grozy nie kłamie.