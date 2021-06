WIDEO: François Ozon opowiada o swoim filmie "Lato '85"

Już od piątku będziecie mogli oglądać w kinach najnowszy film François Ozona Lato '85 ". Z tej okazji prezentujemy materiał wideo, w którym reżyser opowiada o swoim dziele.Klip znajdziecie poniżej:Namiętny romans na malowniczym francuskim wybrzeżu, pośród klimatycznych lat 80. – w tle wybrzmiewają hity The Cure i Roda Stewarta. Obserwujemy, jak między dwoma nastolatkami wybucha uczucie, które szybko i tragicznie się zakończy. Szesnastoletni Alexis właśnie przeprowadził się z rodzicami do Normandii. Ma literacki talent, ciekawość świata i obsesję na punkcie śmierci. Gdy pewnego dnia wypłynie za daleko na swojej małej łódce, uratuje go nieznajomy – posągowo piękny i pewny siebie David. Alexis traci dla niego głowę, ale ich wspólne szczęście nie potrwa długo... i skończy się na sali sądowej. Ozon za " Lato '85 " był nominowany do Europejskich Nagród Filmowych w kategorii najlepszy reżyser.