WIDEO: Jamie Dornan w nowym serialu autora "Upadku"

BBC Two zaprezentowało pierwszą zapowiedź wideo serialu. Jego autorem jest scenarzysta Allan Cubitt , a gwiazdą Jamie Dornan , dla któregobył aktorskim przełomem. W obsadzie są również Matthew Rhys Klip znajdziecie poniżej:Akcja serialu rozgrywać się będzie w Irlandii w 1885 roku podczas 24 godziny. Nadszedł dzień 23. urodzin Beth Winters, kiedy to kobieta postanawia porzucić swojego ojczyma Billa, człowieka o trudnym i skomplikowanym charakterze, by uciec z trzymanym w tajemnicy kochankiem, tajemniczym Liamem Wardem. Jednak wydarzenia przybiorą dramatyczny obrót, kiedy para postanowi okraść Billa z posiadanego przez niego złota. Bill jednak dowiaduje się o zdradzie Beth. Beth z kolei dowiaduje się, że Liam wykopał grób, w którym zamierza ją złożyć...Serial jest ekranizacją powieści Eugene'a McCabe'a.