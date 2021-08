WIDEO: Melissa McCarthy kontra wojowniczy szpak

W sieci zadebiutował zwiastun komediodramatu " Szpak " z Melissą McCarthy Chrisem O'Dowdem oraz Kevinem Kline'em w rolach głównych. To nowy film Theodore'a Melfiego , reżysera " Mów mi Vincent " oraz " Ukrytych działań ". O'Dowd wcielają się w Lily i Jacka Maynardów - małżeństwo pogrążone w żałobie po stracie dziecka. Pewnego dnia Lily zostaje zaatakowana przez szpaka, który uwił sobie gniazdo w pobliżu należącego do pary ogrodu. Zmagając się z broniącym swojego terytorium ptakiem, bohaterka nieoczekiwanie odnajduje wewnętrzny spokój oraz siłę, by ratować swój związek.Wiosną tego roku " Szpak " stał się przedmiotem zażartej licytacji między największymi hollywoodzkimi wytwórniami. Ostatecznie prawa do filmu kupił Netflix za 20 milionów dolarów.Utwór pojawi się na platformie 24 września. Tydzień wcześniej trafi do amerykańskich kin w limitowanej dystrybucji.