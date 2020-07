A oto zdjęcia z planu:

Już 10 września na Netflix zadebiutuje nowy serial dla młodzieży. " Julie and the Phantoms " opowie o nastolatce, która pomaga trzem duchom założyć zespół. Dzięki niezwykłym przyjaciołom dziewczyna odkrywa pasję do muzyki. Poniżej możecie zobaczyć pierwszą zapowiedź wideo i poznać odtwórców głównych ról: