WIDEO: Poznajcie "Człowieka, który zabił Don Kichota"

Już w najbliższy piątek do polskich kin trafi wyczekiwany od dawnaw reżyserii Terry'ego Gilliama . Zapraszamy Was do obejrzenia fragmentu filmu, który udostępnił nam jego dystrybutor.Znudzony reżyser reklam ( Adam Driver ) zostaje wysłany na plan filmowy do Hiszpanii. Na skutek zaskakującego zbiegu wydarzeń trafia do małej wioski, gdzie jeden z mieszkańców ( Jonathan Pryce ) żyje w przekonaniu, że jest Don Kichotem. Obu bohaterów połączy wkrótce seria zwariowanych przygód, które jednemu z nich pozwolą przewartościować swoje życie, a drugiemu zrealizować pozornie nierealne marzenia.