WIDEO: Poznajcie bohatera "Wyprawy na Księżyc" (i jego żabę)

Nie dość, że ma dwie supermoce, to jeszcze zajął czwarte miejsce w konkursie ping-pongowym w Yanshi! (A mógł być trzeci.) To właśnie Chin, wesoły brat przyrodni Fei Fei, i jego żaba — aby poznać ich bliżej, zobaczcie fragment " Wyprawy na Księżyc ". Premiera już w piątek, 23 października.Zdeterminowana i bystra dziewczynka buduje rakietę, aby wyruszyć w kosmos i udowodnić, że legendarna bogini Księżyca istnieje naprawdę. Jej wyprawa obiera jednak nieprzewidziany kurs i prowadzi ją do niezwykłej krainy pełnej dziwacznych stworzeń. Reżyserem filmu jest nagrodzony Oscarem filmowiec i animator Glen Keane, a za produkcję odpowiadają Gennie Rim i Peilin Chou. Wyprawa na księżyc to porywająca muzyczna przygoda o dążeniu do celu, pokonywaniu przeciwności losu i potędze wyobraźni.