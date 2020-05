WIDEO: Zobaczcie oficjalny zwiastun "Sił Kosmicznych"

Netflix przedstawia krótką historię " Sił Kosmicznych " oraz udostępnia pierwszy zwiastun serialu. Produkcja trafi na platformę już 29 maja. Wideo możecie obejrzeć poniżej: STEVE CARELL : Serialpowstawał w dość nietypowy sposób. Netflix wpadł na pomysł, który uznał za wyjątkowo zabawny, na każdym spotkaniu wszyscy pękali ze śmiechu: zróbmy serial o narodzinach fikcyjnych Sił Kosmicznych! O tym pomyśle dowiedziałem się od mojego agenta, Netflix przedstawił mi koncepcję serialu, potem ja przekazałam ją Gregowi i wszyscy zareagowali podobnie. Mieliśmy tylko tytuł i nic poza tym. W skrócie wyglądało to tak, że Netflix zapytał: "Chciałbyś zrobić z nami serial pt.?". A ja właściwie bez wahania odpowiedziałem: "Jasne. Brzmi świetnie". Zadzwoniłem do Grega i zapytałem: "Chciałbyś zrobić serial pt.?". Odparł: "Pewnie, dobrze to brzmi. Działajmy". Nie mieliśmy właściwie nic innego, tylko tytuł, który śmieszył wszystkich. I tak zaczęliśmy. GREG DANIELS : Po tej rozmowie braliśmy udział w wielu spotkaniach kreatywnych, robiliśmy burze mózgów u Steve'a, omawialiśmy charakter jego postaci i to, jakiej presji będzie poddawany. Rozmawialiśmy o tym, jak przedstawić kosmos w bardziej wojskowy sposób. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że ta historia ma wymiar mityczny i można ją pięknie zobrazować oraz, że nawiązuje do najlepszych momentów w amerykańskiej historii. Ma mocny rys heroizmu i równie mocny wymiar satyryczny. Nagle wszyscy zdali sobie sprawę, że na księżycu można się obłowić, więc musieliśmy pokazać, kto tu rządzi. Zdaje się, że obecnie wszyscy walczą o to, żeby skolonizować kosmos. Kiedy porównamy tę sytuację z czasami, gdy NASA stawiała pierwsze kroki, a wysłanie człowieka na księżyc było absolutnie niezwykłym osiągnięciem, mamy gotowy temat na dobrą satyrę. STEVE CARELL : Mieliśmy tylko luźną koncepcję, więc zaczęliśmy zastanawiać się z Gregiem nad tym, jaki będzie ten serial i o czym będzie opowiadać. Doszliśmy do tego, że będzie to historia narodzin. To opowieść o człowieku, któremu powierzono misję opracowania i stworzenia nowego oddziału amerykańskich Sił Zbrojnych. Postać, którą gram, generał Mark R. Naird, jest właśnie osobą wyznaczoną do tego zadania. GREG DANIELS : Chcieliśmy właściwie i z należnym szacunkiem oddać wojskowe cechy postaci granej przez Steve'a, a nawet wyrazić nasz podziw. Naszymi konsultantami są astronauci, naukowcy, a Mark Vazquez, doradzający w kwestiach militarnych, nauczył nas wiele o wojskowym sposobie zachowania. Zarówno Steve, jak i ja, mamy w wojsku bliskich, których kochamy i szanujemy, więc mamy nadzieję, że serial im się spodoba.