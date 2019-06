Wajda School zaprasza. Nabór 2019/20 już otwarty!

Jesteś początkującym producentem? Chcesz poszerzyć swoją wiedzę o developmencie i spotkać znanych profesjonalistów z branży? Nie masz doświadczenia? Chcesz poznać od podstaw proces powstawania filmu bez wychodzenia z domu? A może chciałbyś zostać reżyserem radiowym? Mamy też kursy dla Ciebie!Szkoła Wajdy to unikalne programy dla młodych twórców łączące edukację z produkcją filmową. Tworzymy optymalne warunki do przygotowania profesjonalnego debiutu. Doświadczeni ludzie kina /reżyserzy, scenarzyści, producenci/ pracują ze studentami nad najlepszą wizją artystyczną ich własnych projektów - od etapu scenariuszowego, poprzez produkcję, aż po prezentację filmu na rynku.Zapraszamy studentów i absolwentów szkół wyższych – filmowych i artystycznych oraz różnego rodzaju kursów filmowych; osoby zajmujące się dotychczas kinem amatorskim i offowym, a także dziennikarzy, scenarzystów, ludzi pióra, aktorów. Wszystkich wrażliwych obserwatorów życia, którzy swoją wizję chcą przełożyć na język filmu.- mówi jeden z naszych znakomitych tutorów Paweł Pawlikowski TUTAJ ).(Nabór do 30 września 2019)(Nabór do 12 lipca 2019)Szczegóły rekrutacji na www.wajdaschool.pl/programy