Wallace i Gromit powrócą!

Mamy dobrą wiadomość dla fanów Wallace'a i Gromita. Wszystko wskazuje na to, że za kilka lat zobaczymy nowe przygody bohaterów. Tak przynajmniej obiecuje ich twórca, Nick Park W rozmowie z The Hollywood Reporter ujawnił, że ma kilka bardzo fajnych pomysłów na historie z udziałem Wallace'a i Gromita. Niestety nie chciał zdradzić ich szczegółów. Zasugerował jedynie, że prawdopodobnie ich przygody zobaczymy w formie kilku filmów krótkometrażowych. Park stwierdził bowiem, że realizacja filmu pełnometrażowego trwa za długo i w tym czasie mógłby nakręcić nawet pięć shortów.Wallace i Gromit zaczynali jako bohaterowie krótkometrażówek. Ich pierwsza przygoda -- zdobyła nagrodę BAFTA oraz nominację do Oscara . Dwie inne krótkometrażówki () zgarnęły Oscary. Nagrodę amerykańskiej Akademii otrzymała też pełnometrażowa wersja ich przygód. Po raz ostatni mogliśmy ich oglądać w serialu. Ich cykl doczekał się jednak spin-offu o Baranku Shaunie. W tym roku planowana jest premiera drugiego pełnometrażowego filmu kinowego z jego udziałem.