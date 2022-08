Warner Bros. Discovery: 10-letni plan dla DC. "Flash" w kinach. Połączenie platform

Powstanie Plan10-letni dla DC. Kinowy "Flash" nie zostanie skasowany

W czwartek odbyło się spotkanie władz Warner Bros. Discovery z inwestorami, na którym zaprezentowano pierwsze kwartalne sprawozdanie finansowe po sfinalizowaniu przejęcia Warner Bros. przez Discovery. Była to też idealna okazja, by David Zaslav i jego kierownictwo zaprezentowało plany rozwoju na najbliższe lata. Poniżej prezentujemy najciekawsze z ich pomysłów.David Zaslav nie odniósł się bezpośrednio do szokującej dla wielu decyzji o kasacji " Batgirl ". Poświęcił jednak sporo miejsca ekranizacjom komiksów DC Zaslav zanegował dotychczasową strategię Warner Bros. Zapowiedział stworzenie specjalnej grupy decyzyjnej, której jedynym zadaniem będzie rozwijanie marki DC . Jak podkreślił szef WBD, bohaterowie DC Comics są znani na całym świecie, jednak filmowo ich potencjał wciąż nie został w pełni wykorzystany. Dlatego też zostanie opracowany 10-letni plan rozwoju filmowych ekranizacji DC.Nacisk ma być położony na jakość produkcji a nie ilość. Filmy, które nie spełnią nowych standardów, trafią do kosza.Zaslav dodał też, że drugi " Shazam ", " Black Adam " oraz " Flash " są niezagrożone. Widział je i uważa za fantastyczne widowiska. Wierzy, że przy odpowiedniej promocji mogą osiągnąć znakomite wyniki.David Zaslav odciął się od polityki poprzednich władz Warner Bros., które stawiając na rozwój HBO Max decydowały się na wprowadzanie filmów jednocześnie do kin i na platformę lub wzorem innych platform dawały zgodę na drogie produkcje, które do kin nie trafiły.Szef WBD wyraźnie podkreślił, że jego zdaniem wydawanie kilkudziesięciu milionów na filmy, które mają trafiać od razu na platformę, jest przejawem nieodpowiedzialności finansowej. Jego zdaniem dystrybucja kinowa ma olbrzymie znaczenie dla zwiększania świadomości widzów. Sam fakt pojawienia się filmu w kinach zmienia jego percepcję, dodaje mu wartości. Kiedy więc później trafia na platformę, stosunek do niego wśród konsumentów HBO Max jest inny niż w przypadku produkcji omijających kina.Z tego też powodu WBD będzie stawiać na produkcję filmów z myślą o dystrybucji kinowej. Zaslav zapowiada też elastyczne podejście do okna dystrybucyjnego. Niektóre z filmów będą miały je krótsze, a inne dłuższe.Zaslav i jego ekipa zaprzeczyli pojawiającym się ostatnio plotkom, jakoby mieli mocno ograniczyć produkcję contentu dla platformy HBO Max. Jednak na kilku obszarach rzeczywiście to nastąpi. Jednym są filmy fabularne o średnich i dużych budżetach. Drugim są programy i animacje dla dzieci. W najbliższych latach to nie będzie to priorytet dla WBD.JB Perrette, który w Warner Bros. Discovery odpowiada za streaming, ogłosił, że platformy HBO Max i Discovery+ zostaną połączone w jedną. Jej nazwa nie jest na razie ustalona.Połączenie będzie odbywało się etapami i rozpocznie się latem 2023 roku od rynku amerykańskiego. W drugiej połowie 2023 roku powinno nastąpić w Ameryce Łacińskiej, zaś w pierwszej połowie 2024 roku w większości krajów europejskich. Region Azji i Pacyfiku oraz niektóre kraje w Europie doświadczą połączenia platform później.W Polsce Discovery+ jako samodzielna platforma nie istnieje. Jej content zawiera platforma Player. Czy to oznacza, że Player i HBO Max w 2024 roku połączą się? Tego na razie nie wiemy.