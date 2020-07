Wenecja 2020: Tilda Swinton z nagrodą za całokształt kariery

Organizatorzy 77. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji ogłosili, kto otrzyma w tym roku Złote Lwy za całokształt kariery. Wyróżnienia powędrują do rąk dwóch kobiet: aktorki Tildy Swinton i reżyserki Ann Hui Tilda Swinton prawie 30 lat temu, w 1991 roku, została już na festiwalu w Wenecji nagrodzona. Uznaną ją wtedy najlepszą aktorką za sprawą występu w filmie Dereka Jarmana Edward II ". Od tamtej pory wielokrotnie pojawiała się w Wenecji przy okazji premier innych filmów z jej udziałem. Dlatego też tak mówi o otrzymaniu honorowego Złotego Lwa: Ann Hui należy z kolei do najważniejszych filmowców Hongkongu. Debiutowała pod koniec lat 70 stając się jedną z twarzy hongkońskiej nowej fali filmowej. Ma na swoim koncie sześć krajowych nagród za reżyserię - więcej niż jakikolwiek inny twórca. Hui była już na festiwalu w Wenecji w 2011 roku, kiedy to o Złotego Lwa walczył jej film " Proste życie ".Tegoroczny festiwal w Wenecji ma się odbyć w dniach 2-12 września.