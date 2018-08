Wes Anderson szykuje nowy film. Zdjęcia w przyszłym roku?

Getty Images © Lars Niki



Według niepotwierdzonych informacji w lutym przyszłego roku mają rozpocząć się zdjęcia do nowego filmu Wesa Andersona Po Niemczech () i Wielkiej Brytanii () reżyser zawita tym razem z kamerą do Francji. Podobno akcja jego kolejnego dzieła ma się rozgrywać w miejscowości Angoulême położonej w Nowej Akwitanii. Zdjęcia potrwają co najmniej cztery miesiące.Fabuła jak i obsada trzymane są na razie w tajemnicy. Można się jednak spodziewać, że na ekranie zobaczymy Billa Murraya , który jest stałym współpracownikiem Andersona od czasówz 1998 roku. Francuski projekt będzie dziesiątym pełnometrażowym filmem w karierze reżysera.Filmografię Andersona zamyka tegoroczna animacja. To osadzona w Japonii historia chłopca podróżującego w celu odnalezienia swojego zaginionego psa.