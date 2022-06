Wideo: Czas się poznać. Andrzej Seweryn jako "Królowa"

Kim jest Sylwester Borkowski, bohater serialu "Królowa"?

O serialu "Królowa"

Na platformie Netflix możecie już oglądać nowy serial " Królowa ". Pora więc poznać tytułową postać bliżej. Oto Sylwester Borkowski:Światowej sławy paryski krawiec za dnia, królowa balu w nocy. Odziany w idealnie dopasowane garnitury i wykrochmalone kołnierzyki Sylwester prowadzi świetnie prosperującą pracownię krawiecką, gdzie szyje na zamówienie zamożnych klientów prawdziwe cuda. Wieczorami drogi butik zamienia na rewiową garderobę, w której projektuje i naprawia kostiumy występujących na scenie drag queens. Co jakiś czas, na specjalnie życzenie spragnionych wrażeń fanów, wciela się w Lorettę, mistrzynię wysokich tonów i chwytliwych refrenów Cher, Dalidy, Bonnie Tyler i Niny Simone. W Paryżu jednak niewiele osób wie, że czarujący Sylwester przed ponad 40 laty uciekł w popłochu z Polski w poszukiwaniu lepszego życia i tolerancji dla własnej tożsamości. Zostawiając jednak za plecami ojczyznę, opuścił też żonę i nowonarodzoną córkę. Przeszłość jednak, choć ze znaczącym opóźnieniem, zaczyna go doganiać.W główną postać wciela się Andrzej Seweryn , który tak mówi o poznawaniu środowiska drag queens:Codzienne paryskie życie dystyngowanego starszego pana odmierzane jest spacerami z czworonożnym pupilem, oczekiwaniem na aromatyczną kawę w ulubionej kawiarni na rogu i coraz rzadszymi wizytami w świetnie prosperującym zakładzie krawieckim. Dla Sylwestra ( Andrzej Seweryn ) kunsztowne szycie to pasja i powietrze, jednak dojrzały wiek daje o sobie znać coraz częściej. Tymczasem pewnego dnia, gdy określone decyzje co do przyszłości renomowanego salonu mody męskiej są już podjęte, Sylwester odbiera korespondencję, w której znajduje się dramatyczny apel o przekazanie nerki koniecznej do wykonania przeszczepu u jego córki, Wioli ( Maria Peszek ). Kłopot w tym, że Sylwester nigdy tak naprawdę jej nie poznał, bo przed wieloma laty postanowił na emigracji szukać własnej tożsamości, spełnienia i szczęścia. Będąc daleko, stworzył swoje alter ego: piękną, dumną, posągową i szalenie utalentowaną Lorettę – drag queen, dla której głowy potraciło kilka pokoleń francuskich bywalców widowisk rewiowych.Po latach nieobecności w Polsce Sylwester porzuca chwilowo obie swoje kariery, powraca do domu i konfrontuje się z najbliższymi, którzy blisko nie byli tak naprawdę nigdy. Walka o dawno utraconą rodzinę zaczyna się od pierwszego "dzień dobry", ale do prawdziwego, głębokiego pojednania droga jest bardzo niepewna i pełna przeciwności. Czy Sylwestrowi uda się nawiązać nić porozumienia tam, gdzie wszelkie więzy zostały już dawno z impetem przerwane? Czy ma szansę na prawdziwy dom tam, gdzie ostały się jedynie zgliszcza? Czy znajdzie przebaczenie i odkupienie? W tej historii wszystko jest możliwe, a szczęście czasem naprawdę się przydarza. Być może to właśnie jedna z takich opowieści.