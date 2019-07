Wieczory z horrorem czechosłowackim w warszawskim kinie Iluzjon

W programie cyklu znalazły się dwa filmy Juraja Herza , twórcy rozpoznawalnego przede wszystkim za takie filmy jak(1968),(1971) czy(1976). Bohaterem(1982) jest Škoda 110 Super Sport, wyjątkowe auto o diabelskich skłonnościach. Kierowcy tego pojazdu muszą mieć się na baczności, bowiem chodzą słuchy, że to właśnie z nich czerpie paliwo.Drugi z prezentowanych filmów reżysera to(1972), pierwszy czechosłowacki gothic horror. Akcja rozgrywa się na przełomie XIX i XX wieku. Główne bohaterki to dwie siostry, Klara i Viktoria (grane przez jedną aktorkę – Ivę Janžurovą ), z których pierwsza jest wcieleniem dobra i piękna, zaś druga jest jej zupełnym przeciwieństwem. Groteskowa, a zarazem makabryczna historia utrzymana jest w stylu znanym z baśni braci Grimm. Na szczególną uwagę zasługują w niej mistrzowskie zdjęcia Jaroslava Kučery (1981) Dušana Vukoticia to odpowiedź na amerykańskie filmy o przybyszach z kosmosu. To opowieść o pisarzu literatury science-fiction, który zostaje nawiedzony przez tytułowych przybyszów z galaktyki Arkana. Okazuje się, że jego twórczość determinuje wydarzenia w świecie rzeczywistym, co prowadzi do ogólnego chaosu i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Film został zrealizowany z niezwykłą dbałością o oprawę plastyczną z wykorzystaniem elementów animacji.(1981) Oldřicha Lipskýego do pełnego mrocznych sekretów zamku wyrusza hrabia Feliks Teleke, śpiewak operowy poszukujący w zamku swojej narzeczonej porwanej przez szalonego naukowca. Przypadkiem odkrywa jak to właściwie było z pierwszym pokazem filmowym i wynalezieniem telewizji. Scenarzysta filmu Jiří Brdečka , biorąc na warsztat klasyczne dzieło Juliusza Vernea, stworzył parodię powieści SF, wzbogaconą o nowe elementy, na przykład karpacki folklor z własnym językiem.Pełen program dostępny na stronie kina Iluzjon: www.iluzjon.fn.org.pl