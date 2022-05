Wielki Mały Głos! Weź udział w konkursie i spełnij marzenie swojego dziecka

Dzięki magii kina możesz zostać kimkolwiek sobie wymarzysz i w odległych światach przeżywać niesamowite przygody. Teraz to możliwe także dla Twojej pociechy! Z okazji Dnia Dziecka Cinema City przygotowało trzecią już odsłonę uwielbianego konkursu "Wielki Mały Głos!", w którym główną nagrodą jest rola dubbingowa dla chłopca lub dziewczynki w animacji " Kierunek: Księżyc! ". To wielka szansa dla wszystkich małych aktorów i maluchów, w których drzemie wielki głos i których największym marzeniem jest świat kina.Tegoroczny Dzień Dziecka może stać się niezapomniany dla Twojej pociechy. Małych kinomaniaków, którzy chcą przeżyć niesamowitą przygodę i zostać bohaterem filmu, zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu "Wielki Mały Głos". Jeśli Twoje dziecko ma talent aktorski, bawiąc się uwielbia zmieniać głosy, czy po prostu marzy by usłyszeć się na wielkim ekranie, najwyższy czas pokazać je światu. Pobawcie się wspólnie w dubbing i weźcie udział w kreatywnym konkursie Cinema City, który dostarczy Wam fantastycznej rodzinnej rozrywki.Jak wybrać się w podróż w kosmos za sprawą animacji " Kierunek: Księżyc! "? Wejdź na stronę www.wielkimalyglos.pl i nagraj głos swojego dziecka do jednej z wybranych scen z filmu. Pamiętajcie, że chodzi o dobrą zabawę i kreowanie niesamowitych postaci. Konkurs trwa do 30 maja 2022 roku. Nagrania zostaną ocenione przez profesjonalne Jury, a zwycięzców ogłosimy już 1 czerwca. Główna nagroda to rola dubbingowa dla dziewczynki lub chłopca w filmie " Kierunek: Księżyc! ", którego premiera planowana jest na początek grudnia. To animacja oparta na jednej z najpopularniejszych niemieckich książek dla dzieci MOONBOUND. Opowiada historię dwójki rodzeństwa i ich niesamowitej przygody na Księżycu.Dzieci z trzema najlepszymi zgłoszeniami zostaną zaproszone do studia dubbingowego, gdzie wezmą udział w castingu i spośród nich wybrana zostanie nowa gwiazda wielkiego ekranu. Niewykluczone, że nie tylko jeden kinoman okaże się wielkim zwycięzcą. Cała trójka otrzyma także zestaw nagród od partnerów konkursu: słodycze od Haribo oraz zabawki od firmy Mattel: Mega Hot Wheels Building Sets oraz Mega Barbie Building Sets.Cinema City zaprasza także na świętowanie Dnia Dziecka w kinach w weekend 4-5 czerwca. Na najmłodszych widzów czekać będą atrakcje takie jak: strefa do kolorowania oraz bajkowe baloniki, a przede wszystkim fantastyczne filmy do obejrzenia i słodycze.