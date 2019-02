Wielkie otwarcie kina Helios i moc filmowych atrakcji!

Helios zapewni kinomanom znakomite wrażenia za sprawą najnowocześniejszych technologii: przestrzennemu dźwiękowi w systemie Dolby ATMOS, najnowszej generacji projektorom Christie 4K oraz najwyższej światowej jakości ekranom do projekcji 2D i 3D. W kinie zawita także technologia DepthQ. Ponadto w trzech salach Helios zaprezentuje swój unikatowy koncept – sale Dream, który jest odpowiedzią na marzenie o kameralnej, komfortowej przestrzeni do oglądania filmów w fantastycznej jakości dźwięku i obrazu. Wyróżniające się nowoczesnym designem, wyposażone w wygodne, skórzane fotele z regulacją siedzeń sale wyznaczą nowe standardy odbioru filmu w kinie.Poza regularnym repertuarem w warszawskim multipkeksie pojawią się także Projekty Specjalne. W piątek, 15 lutego, w ramach Nocnych Maratonów Filmowych, kinomani będą mieli do wyboru aż dwa zestawy filmów - Maraton Romantycznie Straszny (z czterema przerażającymi horrorami) oraz Maraton Strasznie Romantyczny (ze wszystkimi częściami).Z okazji premiery filmuzostanie zorganizowany konkurs, w którym główną nagrodą będzie weekendowy pobyt w SPA dla dwojga. Wystarczy kupić i zachować bilet na film, uzupełnić kupon konkursowy otrzymany w kasie, a następnie wrzucić go do urny wystawionej w holu kina. Konkurs trwać będzie do niedzieli, 17 lutego.Podczas otwarcia, w dniach 14-17 lutego, Helios zapewni moc wyjątkowych wydarzeń! W konkursach będzie można wygrać mnóstwo atrakcyjnych nagród, w holu kina stanie filmowe Koło Fortuny, a ponadto każdy będzie mógł poczęstować się słodką krówką i dostać kolorowy balonik. Wszystkich gości witać będzie wesoła Pszczółka (14-15 lutego, w godzinach 15:00-18:00) oraz urocze maskotki z filmu(16-17 lutego, w godzinach 12:00-18:00).Sala Zabaw Inca Play oraz animatorzy z JSeventy zaproszą najmłodszych widzów do wesołej strefy, a w niej na: dekorowanie masek, skręcanie kolorowych baloników, poszukiwanie skarbu, kalambury filmowe. Nie zabraknie profesjonalnie podświetlonych stanowisk do malowania buziek, a o filmowe fryzury inspirowane najsłynniejszymi bajkami zadba salon Fryzjerek. Wspaniałą pamiątką z pewnością będą zdjęcia wykonane w kinowej fotobudce Smilebox, dostępne również w formie magnesów na lodówkę. W programie znajdą się także warsztaty taneczne oraz występy tancerzy z Egurrola Dance Studio.