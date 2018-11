Wiemy, kogo gra Jeremy Irons w serialu "Watchmen"

UWAGA, SPOILER!



Portal Slash Film dotarł do informacji, w kogo wciela się Jeremy Irons w serialu HBODo tej pory jego postać opisywano jako "starzejącego się, władczego brytyjskiego lorda". Jak się okazuje, chodzi o Adriana Veidta alias Ozymandiasza - jednego z głównych bohaterów komiksowego oryginału autorstwa Alana Moore'a W komiksach Veidt sfingował kosmiczną inwazję, zabijając tysiące niewinnych osób. Chciał w ten sposób zjednoczyć skłóconą ludzkość będącą o krok od rozpoczęcia nuklearnej wojny.Swego czasu do sieci wyciekły zdjęcia z planu serialu, na których było widać gazety informujące o śmierci Ozymandiasza. Na razie nie wiadomo, czy Veidt sfinguje swój zgon, czy też będzie pojawiał się w retrospekcjach.Slash Film ujawnił również, że do obsady serialu dołączyła 3-krotna laureatka Emmy, Jean Smart ). Przypadła jej rola agentki FBI, która dostaje zadanie wytropienia zamaskowanych superbohaterów. Bohaterka Smart ma na nazwisko Blake. Fani podejrzewają, że będzie ona spokrewniona z Edwardem Blake'em vel Komediantem.Twórca show Damon Lindelof ) zapowiedział, że serial nie będzie ekranizacją legendarnego komiksu, a jego remiksem. Komiksy przyrównał do Starego Testamentu, który powstał w czasach, kiedy światem rządzili Reagan, Gorbaczow i Thatcher. Serial to Nowy Testament, przystosowany do czasów, w których dominującymi postaciami są Trump i Putin. Show będzie więc zgodny z duchem oryginału, a nie jego literą, a co za tym idzie części komiksowych bohaterów nie zobaczymy, bo w ich miejsce pojawią się nowi.W obsadzie znaleźli się również: Regina King Dylan Schombing , Lily Rose Smith i Adelynn Spoon. Reżyserią zajmą się odpowiedzialna za realizację pilotowego odcinka Nicole Kassell oraz Tom Spezialy Premiera w przyszłym roku.