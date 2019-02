Wiemy, kto zagra Davida Bowiego

Getty Images © Dave J Hogan



Ponieważ sukcesotworzył drzwi kolejnym muzycznym biografiom, było kwestią czasu, aż filmowcy zabiorą się za życie i twórczość Davida Bowiego . Dziś dowiedzieliśmy się, że odtwórcą roli wybitnego artysty zostanie w filmiemuzyk i aktor Johnny Flynn Akcja filmu rozpocznie się w 1971 roku, w trakcie pierwszego wyjazdu Bowiego do Stanów Zjednoczonych. Będzie to historia o drodze do wielkiej sławy, pisaniu kawałkauznawanego za jeden z kamieni milowych w karierze artysty oraz scenicznym alter-ego Bowiego , czyli Ziggym Starduście.W obsadzie są również Jena Malone ), która wcieli się w pierwszą żonę muzyka, Angie, a także Marc Maron ), który zagra przedstawiciela jego wytwórni płytowej. Kolejne nazwiska poznamy wkrótce.Reżyseruje Gabriel Range ). Scenariusz napisał Christopher Bell ).