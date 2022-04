Will Smith ukarany za atak na Chrisa Rocka. Gwiazdor z 10-letnim zakazem wstępu na Oscary

Will Smith ponosi konsekwencje ataku na Chrisa Rocka



Zarząd Amerykańskiej Akademii Filmowej ogłosił dziś, że Will Smith otrzymał 10-letni zakaz wstępu na galę Oscarów. Decyzja kierownictwa to kara za zachowanie gwiazdora w trakcie tegorocznej uroczystości w Dolby Theatre.W oficjalnym oświadczeniu oscarowej kapituły czytamy:Na odpowiedź ze strony Willa Smitha nie trzeba było długo czekać.- oznajmił aktor tuż po publikacji oświadczenia.Przypomnijmy: kara jest pokłosiem incydentu, do którego doszło podczas tegorocznej oscarowej ceremonii. Oto jeden z prezenterów, komik Chris Rock , pozwolił sobie na niefortunny żart pod adresem żony Smitha, Jady Pinkett Smith . Z pozoru niewinny dowcip odnosił się do choroby, na którą cierpi aktorka. Rozjuszony słowami Rocka Smith wkroczył na scenę i uderzył komika w twarz. O ironio, niedługo potem gwiazdor " Jestem legendą " ponownie pojawił się na podeście, aby odebrać Oscara za pierwszoplanową rolę męską w filmie " King Richard: Zwycięska rodzina ".Kilka dni po incydencie w Dolby Theatre Will Smith ogłosił, że rezygnuje z członkostwa w oscarowym gremium. Gwiazdor poinformował o swojej decyzji po tym, jak zarząd Akademii uznał go winnym złamania przepisów dotyczących standardów zachowania przez członków organizacji.przyznał Smith