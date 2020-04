Wojna o VOD! Czy w kinach nie zobaczymy filmów Universalu?

Universal Pictures jest już w otwartym konflikcie z jedną siecią kinową. Wczoraj szef AMC wysłał do szefa hollywoodzkiego studia list, w którym informuje go, że w żadnym kinie AMC na świecie filmy Universalu nie będą wyświetlane.Tak gwałtowną reakcję wywołał artykuł w "The Wall Street Journal", w który Universal Pictures chwaliło się wynikami dystrybucji VOD animacji " Trolle 2 ". Film ten po trzech tygodniach wyświetlania w usługach PVOD jest już bardziej rentownym przedsięwzięciem niż " Trolle " po całej kinowej dystrybucji w Stanach. Wpływy są co prawda na razie niższe (zbliżają się do 100 milionów dolarów), ale aż 80% z nich wraca na konto wytwórni, podczas gdy w przypadku dystrybucji kinowej procent ten bywa o połowę niższy.Już to samo oburza sieci kinowe zrzeszone w organizacji NATO. W specjalnym oświadczeniu instytucja ta podkreśla, że sytuacja jest wyjątkowa, a dodatkowo przez wiele tygodni poprzedzających pandemię Universal promował " Trolle 2 " jako widowisko kinowe. Nie jest to więc miarodajny przykład siły cyfrowej dystrybucji. NATO czuje się też obrażone tym, że decyzja o dystrybucji animacji na serwisach VOD została podjęta bez konsultacji z kinami.Jednak tym, co najbardziej zaniepokoiło właścicieli kin i wywołało tak drastyczną reakcję szefa AMC, są słowa CEO NBCUniversal Jeffa Shella, który w "The Wall Street Journal" powiedział, że kiedy sytuacja wróci do normy studio zamierza wprowadzać filmy zarówno do dystrybucji kinowej jak i na serwisy PVOD.Universal Pictures zdążyło już odpowiedzieć na list AMC. Próbuje w nim tłumaczyć, że słowa Shella zostały źle zrozumiane. Studio ma po prostu zmodyfikować swoją strategię i część filmów będzie wprowadzać do kin, a część od razu na serwisy PVOD. W przypadku filmów, które wejdą do kin, ma być zachowane dotychczasowe okno dystrybucyjne.To nie do końca uspokoiło właścicieli kin, bo oznacza, że część tytułów, na których mogliby zarabiać, nie będzie im udostępniana. Część środowiska uważa jednak, że reakcja AMC jest przedwczesna.Warto też zauważyć, że inne studia, które flirtują z dystrybucją VOD lub na platformach streamingowych, nie zostały przez właścicieli kin tak ostro zaatakowane. Na razie.