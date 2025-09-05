Newsy Filmy Multimedia Woronowicz w roli gadającego kalafiora. Ruszyły zdjęcia do "Kalafiora przeznaczenia"
źródło: Materiały prasowe
Na warszawskim Ursynowie wystartowały zdjęcia do filmu "Kalafior przeznaczenia" – pełnometrażowego debiutu Anny Urbańczyk. Wyjątkowy projekt opowiada historię Ani (Maja Michnacka), dziewczyny z warzywniaka, która próbuje wyrwać się spod dominacji toksycznej matki (Gabriela Muskała). Jej sojusznikiem w tej walce zostaje... gadający kalafior, w którego wciela się głosem Adam Woronowicz.

"Kalafior przeznaczenia" – co wiemy?



"Kalafior przeznaczenia" to opowieść o wyjątkowym podejściu do psychologicznych i społecznych problemów młodych ludzi. Produkcja łączy w sobie realizm z groteską, dając widzowi zarówno uśmiech, jak i moment refleksji.



Główna bohaterka przechodzi intensywny proces emocjonalnego dojrzewania i radzi sobie z własną psychiką, prowadząc absurdalne, czasem zabawne, a czasem gorzkie rozmowy z uczłowieczonym, żądnym zemsty kalafiorem. Ten nietypowy towarzysz jest nie tylko metaforą, ale i wyrazistym głosem buntu – wobec matki, społeczeństwa i własnych ograniczeń. Forma komediowo-dramatyczna i czarny humor sprawiają, że ciężkie tematy zostają podane w świeży, osobliwy i angażujący sposób.

Surrealne elementy sprawiają, że emocje związane ze wstydem czy smutkiem ukazujemy w niedosłowny, zaskakujący sposób. Humor pozwala nam zdjąć ciężar z trudnych tematów i oswoić traumę – mówi reżyserka Anna Urbańczyk.

Poza Mają Michnacką, Gabrielą Muskałą i Adamem Woronowiczem, w filmie zagrają także: Sebastian Stankiewicz, Pola Król, Mikołaj Kubacki, Grzegorz Przybył oraz Karol Bernacki.

Producentem filmu jest Wiktor Piątkowski (Bahama Films). Za scenariusz filmu odpowiada również debiutujący Emil Miszkowicz-Adamowicz, laureat pierwszej nagrody w konkursie scenariuszowym organizowanym dla absolwentów kursu prowadzonego przez Bahama Films.

Film otrzymał dotację PISF w ramach priorytetu "Produkcja filmów mikrobudżetowych". Zdjęcia do filmu potrwają przez cały wrzesień. Premiera filmu planowana jest na 2026 rok.

