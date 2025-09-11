Gwiazdy na premierze filmu "Teściowie 3". Zobacz naszą relację

W środę w Warszawie odbyła się uroczysta premiera komedii "Teściowie 3". Na pokazie nie mogło zabraknąć odtwórców tytułowych ról, w tym Mai Ostaszewskiej i Adama Woronowicza. Zobaczcie, co miały nam do powiedzenia gwiazdy.
Adam Woronowicz i Maja Ostaszewska: dlaczego widzowie kochają "Teściów"?
W trzeciej części komediowego hitu "Teściowie
" ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji!
Zwiastun filmu "Teściowie 3"