Armie Hammer wrócił! Zobacz zwiastun westernu "Frontier Crucible"

Jak zapowiadał, tak zrobił. Armie Hammer próbuje znów zaistnieć w kinie. Skasowany przez opinię publiczną aktor zaliczył właśnie pierwszą od wybuchu skandalu rolę w filmie "Frontier Crucible". A do sieci trafił właśnie zwiastun.

O czym opowiada "Frontier Crucible"?



"Frontier Crucible" to western, dla którego punktem wyjścia była powieść "Desert Stake-Out" Harry'ego Whittingtona.

Wóz pełen zapasów medycznych zostaje zaatakowany przez Apaczów. Jedynym człowiekiem, który może poprowadzić go do celu, jest Merrick Beckford. Ten będzie potrzebował pomocy trójki niebezpiecznych łotrów wyjętych spod prawa, którzy zrobią wszystko, by przeżyć. A to stanie się jeszcze trudniejsze, kiedy przypadkowo zabijają zwiadowcę Apaczów...


Film wyreżyserował Travis Mills. Zaś producentem był Dallas Sonnier, który ma na swoim koncie współpracę z S. Craigiem Zahlerem przy filmach "Bone Tomahawk" i "Krew na betonie".

Główną rolę zagrał Myles Clohessy. W obsadzie są też: wspomniany Armie Hammer, Mary Stickley, Eli Brown, Ryan Masson, Zane Holtz, Eddie Spears, William H. Macy oraz Thomas Jane

Do amerykańskich kin film trafi 5 grudnia.

Zwiastun filmu "Frontier Crucible"




