"One Piece". Sezon 2 z datą premiery. Zobacz nowe zdjęcia

Mamy dobrą i złą wiadomość dla fanów serialu platformy Netflix "One Piece". Dobra jest taka, że właśnie ogłoszono datę premiery drugiego sezonu. Zła - na nowe odcinki przyjdzie widzom jeszcze trochę poczekać.
Aktorskie "One Piece" powraca. Kiedy nowe odcinki? "One Piece"
to nowa, aktorska adaptacja jednej z najsłynniejszych japońskich marek medialnych. Opowiada historię bohatera imieniem Monkey D. Luffy
. To młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.
W przyszłym roku na platformę Netflix trafi drugi sezon. Data premiery została właśnie ujawniona, to 10 marca
. Ogłoszono również, że drugi sezon będzie nosił podtytuł "Into the Grand Line"
.
Gwiazdami serialu są: Iñaki Godoy
, Emily Rudd
, Mackenyu
, Jacob Romero
, Taz Skylar
, Morgan Davies
i Jeff Ward
. Funkcje showrunnerów pełnią Ian Stokes
i Joe Tracz
.
Przy okazji ujawnienia daty premiery zaprezentowano również nowe zdjęcia. Znajdziecie je poniżej:
Twórcy zapowiadają w drugim sezonie "One Piece"
wprowadzenie groźniejszych przeciwników i prezentację najbardziej niebezpiecznej misji w dotychczasowych przygoda pirackiej załogi. Bohaterowie zawitają do legendarnego zakątka morza, gdzie na każdym kroku czekają niebezpieczeństwa i cuda. Podczas podróży przez ten nieprzewidywalny świat, w poszukiwaniu największego skarbu na świecie, natrafią na dziwaczne wyspy oraz całą masę potężnych przeciwników.
Teaser 2. sezonu serialu "One Piece"