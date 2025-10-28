Newsy Seriale Multimedia "One Piece". Sezon 2 z datą premiery. Zobacz nowe zdjęcia
VOD / Seriale / Multimedia

"One Piece". Sezon 2 z datą premiery. Zobacz nowe zdjęcia

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Netflix+ujawnia+dat%C4%99+premiery+drugiego+sezonu+serialu+%22One+Piece%22.+Pokazano+te%C5%BC+nowe+zdj%C4%99cia-163635
&quot;One Piece&quot;. Sezon 2 z datą premiery. Zobacz nowe zdjęcia
Mamy dobrą i złą wiadomość dla fanów serialu platformy Netflix "One Piece". Dobra jest taka, że właśnie ogłoszono datę premiery drugiego sezonu. Zła - na nowe odcinki przyjdzie widzom jeszcze trochę poczekać.

Aktorskie "One Piece" powraca. Kiedy nowe odcinki?



"One Piece" to nowa, aktorska adaptacja jednej z najsłynniejszych japońskich marek medialnych. Opowiada historię bohatera imieniem Monkey D. Luffy. To młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

W przyszłym roku na platformę Netflix trafi drugi sezon. Data premiery została właśnie ujawniona, to 10 marca. Ogłoszono również, że drugi sezon będzie nosił podtytuł "Into the Grand Line".



Gwiazdami serialu są: Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero, Taz Skylar, Morgan Davies i Jeff Ward. Funkcje showrunnerów pełnią Ian Stokes i Joe Tracz.

Przy okazji ujawnienia daty premiery zaprezentowano również nowe zdjęcia. Znajdziecie je poniżej:


Twórcy zapowiadają w drugim sezonie "One Piece" wprowadzenie groźniejszych przeciwników i prezentację najbardziej niebezpiecznej misji w dotychczasowych przygoda pirackiej załogi. Bohaterowie zawitają do legendarnego zakątka morza, gdzie na każdym kroku czekają niebezpieczeństwa i cuda. Podczas podróży przez ten nieprzewidywalny świat, w poszukiwaniu największego skarbu na świecie, natrafią na dziwaczne wyspy oraz całą masę potężnych przeciwników.

Teaser 2. sezonu serialu "One Piece"



Powiązane artykuły One Piece

Zobacz wszystkie artykuły

One Piece  (2023)

 One Piece

One Piece  (1999)

 One Piece

One Piece the Movie: Kaisokuou ni Ore wa Naru  (2000)

 One Piece the Movie: Kaisokuou ni Ore wa Naru

One Piece: Nejimaki Shima no Bōken  (2001)

 One Piece: Nejimaki Shima no Bōken

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Wyścig po Oscary 2026: Paul Thomas Anderson pierwszym faworytem.

3 komentarze
Seriale

"Krychowiak: Krok od szczytu": Wiemy, kiedy trafi na SkyShowtime

2 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

EnergaCAMERIMAGE: Skład Konkursu Debiutów Reżyserskich 2025

1 komentarz
Seriale Filmy

Nie żyje Prunella Scales. Sybil z "Hotelu Zacisze" miała 93 lata

10 komentarzy
VOD Seriale Gry

Crash Bandicoot z serialem animowanym na platformie Netflix?

9 komentarzy
VOD

Netflix prezentuje najciekawsze premiery listopada 2025

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

British Film Festival ogłasza pełny program!