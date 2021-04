Wraca pomysł nakręcenia biografii twórcy "Muppetów"

Ponad dekadę temu informowaliśmy na stronach Filmwebu o planach Disneya nakręcenia filmu "Muppet Man", czyli biografii Jima Hensona . Teraz okazuje się, że projekt znów jest na celowniku szefów studia.Jak podaje portal Deadline, Disney i The Jim Henson Company zatrudnili właśnie nowego scenarzystę. To Michael Mitnick , scenarzysta takich filmów jak " Dawca pamięci " i " Wojna o prąd ".O "Muppet Man" po raz pierwszy zrobiło się głośno w 2009 roku, kiedy to tekst Christophera Weekesa znalazł się na Czarnej Liście, czyli zestawieniu najciekawszych scenariuszy czekających na realizację. Wkrótce potem okazało się, że Weekes napisał scenariusz po bardzo pobieżnym researchu ograniczającym się do przeczytania notki biograficznej na Wikipedii. The Jim Henson Company kupiła wtedy ten tekst z zamiarem poprawienia go i produkcji filmu we współpracy z Disneyem.Szczegóły obecnej wersji scenariusza nie są znane. Mitnick pracuje na bazie tekstu przygotowanego przez bliźniaków Aarona