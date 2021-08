Wrzesień w Xbox Games with Gold - w co zagramy?

Microsoft opublikował właśnie listę gier, które we wrześniu będą mogli pobrać bez dodatkowych opłat subskrybenci usług Xbox Live Gold oraz Xbox Game Pass Ultimate. Co pojawi się w miejscu dostępnych w tym miesiącu gier? Warhammer: Chaosbane " na Xbox One - od 1 do 31 września Mulaka " na Xbox One - od 16 września do 15 października"Zone of the Enders HD Collection" na Xbox 360 - od 1 do 15 września Samurai Shodown II " na Xbox 360 - od 16 do 31 wrześniaWszystkie powyższe gry uruchomicie bez problemu na konsolach Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S oraz Xbox Series X.