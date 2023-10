Współczesne kino światowe na EnergaCAMERIMAGE

Prezentujemy skład sekcji Współczesne kino światowe 31. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE Alma & Oskar " to obraz namiętnego i burzliwego trzyletniego związku między damą wiedeńskiej socjety Almą Mahler (1879-1964) a austriackim artystą i enfant terrible Oskarem Kokoschką (1886-1980). We wczesnych latach XX wieku Kokoschka był wschodzącą gwiazdą malarstwa, inspirującą się dorobkiem Gustava Klimta, ale o własnym, charakterystycznym ekspresjonistycznym stylu. Uznawany za jednego z największych ekspresjonistów swojej epoki, Kokoschka stworzył swoje najsłynniejsze prace, inspirując się Almą, a lata ich związku były najbardziej owocnym okresem w jego życiu.W 1947 r. Charlie wraca do Armenii, gdzie zderza się z brutalną rzeczywistością radzieckiego komunizmu. Dusza Armenii dusi się za żelazną kurtyną. Charlie zostaje niemal natychmiast aresztowany (pod absurdalnym zarzutem noszenia krawata) przez zazdrosnego rosyjskiego funkcjonariusza, którego żonie spodobał się przybysz z wielkiego świata. Aby zagwarantować, że Charlie nie zarazi pozostałych więźniów swoim "kosmopolityzmem", zostaje umieszczony w izolatce.Niewidomy Ali próbuje popełnić samobójstwo, ale przeszkadza mu w tym konsjerż, informując, że policja szuka zbiegłej kobiety, która ukrywa się gdzieś w budynku. Krok po kroku Ali odkrywa, że poszukiwana kobieta o imieniu Leila przebywa w jego mieszkaniu. Brała udział w protestach pracowniczych, które zakończyły się chaosem i teraz martwi się o swojego czteroletniego synka, którego straciła z oczu, gdy została zabrana do samochodu policyjnego. Ali stopniowo zaczyna odczuwać emocjonalną więź z kobietą.Włochy, 1610 r. Caravaggio jest jednocześnie jednym z najbardziej utalentowanych malarzy swoich czasów i buntownikiem odrzucającym narzucone przez kościół sposoby przedstawiania motywów religijnych. Dowiedziawszy się, że artysta umieszcza na swoich pracach prostytutki, złodziei i włóczęgów, papież Paweł V poleca watykańskim służbom specjalnym zbadanie sprawy w celu podjęcia decyzji, czy przyznać ułaskawienie, o które artysta wystąpił w związku z wyrokiem śmierci za zamordowanie rywala w miłości.Gretel, córka nazistowskiego lidera, podąża ścieżką sekretnej deprawacji swojego ojca. Hans uczy się poprzez cierpienie i przemoc, jak być dobrym człowiekiem. Najmłodsza Emma doświadcza na własnej skórze, jak przytłaczająca może być cisza. Frida ma odwagę odrzucić dziedzictwo ojca i oddaje się zakazanej miłości, nawet za cenę poddania się najmroczniejszej ludzkiej kondycji. Ten film to bajka inspirowana prawdziwymi osobami i zdarzeniami, w której nazistowskie horrory zamieszkujące dusze bohaterów pozostają wciąż żywe.Clara, gruzińska modelka mieszkająca w Los Angeles, zdobywa pracę w Grecji i zabiera ze sobą na wakacje swoją dziewczynę Ellę. Altin, Veton i Eddy to młodzi nielegalni imigranci z Albanii, należący do społeczności pracujących na czarno robotników mieszkających w opuszczonym hotelu nad morzem. Clara i Ella postanawiają odwiedzić to miejsce, dochodzi do wypadku. Albańczycy nie mówią po angielsku. Zderzają się diametralnie różne światy, a nieporozumienia sprawiają, że sytuacja przeradza się w spiralę przemocy i zemsty.Małe miasteczko nad rozległym jeziorem. Samotna matka, która kocha swojego syna, nauczycielka troszcząca się o uczniów i grupa niewinnych dzieci wiedzie spokojne życie. Pewnego dnia w szkole wybucha awantura. Wydaje się, że to zwykły konflikt między uczniami, ale ich relacje są sprzeczne, a sprawa stopniowo urasta do takich rozmiarów, że angażują się w nią społeczeństwo i media. Aż wreszcie pewnego burzowego poranka dzieci nagle znikają.Lata 90. XX wieku, miasteczko Banpo w wiejskim regionie Chin. W rzece odkryte zostaje ciało kobiety. Ma Zhe, komisarz z wydziału kryminalnego, prowadzi dochodzenie, które szybko kończy się aresztowaniem oczywistego podejrzanego. Jego przełożeni chętnie ogłaszają sukces, ale kilka tropów skłania Ma Zhe do dokładniejszego przyjrzenia się sekretom współobywateli.Trois-Rivières, Québec, lata 30. Kobieta przez jedenaście lat będąca w separacji z mężem przyjmuje go z powrotem po śmierci jego konkubiny. Mężczyzna przywozi ze sobą do domu trzy małe dziewczynki, będące owocem jego drugiego związku. SHTTL " to bajka osadzona w żydowskiej wiosce w Ukrainie w 1941 r. Ta parabola tradycji i nowoczesności zostaje zakłócona przez wkroczenie nazistowskiej armii, która dokonuje eksterminacji mieszkańców i zrównuje wioskę z ziemią. To również alegoria życia, które w ciągu jednego dnia z pełni radości może obrócić się w nicość.Na oddalonej od reszty świata wyspie Chiloé pod koniec XIX wieku należąca do rdzennej społeczności dziewczyna o imieniu Rosa żyje i pracuje na farmie razem z ojcem. Gdy brygadzista brutalnie atakuje jej ojca, Rosa postanawia walczyć o sprawiedliwość, zwracając się o pomoc do króla potężnej organizacji czarowników.Zahara, bezpaństwowa uchodźczyni, mieszka na małej, oddalonej od świata malezyjskiej wyspie, gdzie zarabia na życie, sprzedając jaja żółwi. Pewnego dnia na wyspie pojawia się Samad, który twierdzi, że jest badaczem z uniwersytetu i chce zatrudnić kobietę, by pokazała mu wyspę. Z czasem Zahara i Samad angażują się w niebezpieczny taniec dwulicowości i oszustwa.Lucas ma 17 lat, gdy jego nastoletni świat nagle legnie w gruzach. Postrzega swoje życie jako dzikie zwierzę, które wymaga oswojenia. Rozdarty pomiędzy bratem osiadłym w Paryżu i matką, z którą teraz mieszka sam, Lucas będzie musiał walczyć o odzyskanie nadziei i miłości.Shakib to bezdomny robotnik, który nigdy nie zdołał pogodzić się ze stratą żony i syna w trzęsieniu ziemi przed laty. Przez kilka ostatnich lat nawiązał relację z głuchoniemą Ladan. Pewnego dnia plac budowy, na którym pracuje Shakib, zostaje zmieniony w plan filmu poświęconego okrucieństwom hitlerowców podczas II wojny światowej. Wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu mężczyzna otrzymuje rolę w filmie, dom i szansę na to, by znów być kimś.