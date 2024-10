EnergaCAMERIMAGE 2024: Pierwsze tytuły z Konkursu Głównego

Oto pierwsi tegoroczni nominowani do statuetki Złotej Żaby:

Niedoceniana prawniczka Rita ( Zoe Saldana ) otrzymuje propozycję nie do odrzucenia. Zleceniodawcą jest narkotykowy baron Manitas, dla którego ma zorganizować formalności związane ze zmianą płci. Bohaterka przyjmuje ofertę i znakomicie radzi sobie z realizacją zadania, w trakcie którego spotyka na swojej drodze tytułową Emilię Pérez ( Karla Sofía Gascón ). Kobieta jest całkowitym przeciwieństwem Manitasa. To pełna empatii, charyzmatyczna filantropka walcząca o Meksyk bez przemocy. Czy jednak da się wymazać krwawą przeszłość? " Emilia Pérez " to szalona baśń o wolności, pięknie transformacji i kobiecej solidarności. Jacques Audiard w mistrzowski sposób łączy tu dzikość latynoskiego tańca, ze wzruszającą historia o miłości i akceptacji, pozwalając wybrzmieć wybitnym kreacjom gwiazdorskiej obsady.Karoline ( Victoria Carmen Sonne ), młoda pracownica fabryki, stara się przetrwać w Kopenhadze tuż po pierwszej wojnie światowej, po tym jak zachodzi w ciążę, traci pracę i zostaje pozostawiona sama sobie. Właśnie wtedy poznaje Dagmar ( Trine Dyrholm ) – charyzmatyczną właścicielkę nielegalnej agencji adopcyjnej działającej pod szyldem sklepu ze słodyczami, która pomaga matkom znaleźć nowe domy dla ich niechcianych dzieci. Nie mając żadnej alternatywy, Karoline podejmuje u Dagmar pracę w charakterze mamki. Kobiety nawiązują nić porozumienia, jednak świat Karoline rozpada się na kawałki, gdy odkrywa szokującą prawdę o swojej mocodawczyni.Oparty na faktach " The Fire Inside " to inspirująca historia Claressy Shields ( Ryan Destiny ), być może jednej z największych pięściarek wszech czasów. Claressa, uczennica szkoły średniej z Flint w stanie Michigan, wspierana przez swojego wyznającego zasadę twardej miłości trenera Jasona Crutchfielda ( Brian Tyree Henry ), pokonuje wszelkie ograniczenia, aby zostać pierwszą Amerykanką, która wywalczyła olimpijskie złoto w boksie. Jednak nawet u szczytu sukcesów Claressa musi zmierzyć się z faktem, że nie wszystkie marzenia są sobie równe, a prawdziwa walka dopiero się rozpoczyna.