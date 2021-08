Wyścig po Oscary 2022 rozpoczęty! Dzięki Ekwadorowi

Sezon oscarowy możemy uznać za otwarty. A to dzięki Ekwadorowi. Jest to pierwszy kraj w tym sezonie, który zgłosił swojego kandydata do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. To dramat z Natalią Reyes " Sumergible ".Do Oscarów kraje mogą zgłaszać filmy, które miały swoją premierę między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 roku. Zgłoszenia przyjmowane są przez Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej do 1 listopada. Skróconą listę kandydatów do nominacji poznamy 21 grudnia. Same nominacje mają zostać ogłoszone 8 lutego przyszłego roku. Sumergible " jest opowieścią o członkach załogi łodzi podwodnej przeznaczonej do przemytu narkotyków. Jednostka wkrótce zatonie, a tymczasem oni w jednej z kabin bagażowych odkrywają spętaną młodą kobietę.Jest to dziesiąty film wystawiony przez Ekwador do oscarowej rywalizacji. Poprzednie dziewięć nie zyskały uznania w oczach członków Akademii.