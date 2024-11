Wyrusz w filmową podróż z Vaianą i wygraj rodzinną wycieczkę na Lanzarote

W pierwszej części filmowego hitu Disneya Vaiana – nastoletnia córka przywódcy plemienia, chcąc ocalić swoją wyspę przed zagładą, wyruszyła na niebezpieczną wyprawę po oceanie. Tym razem odważna i rezolutna dziewczyna wraz z nowymi kompanami odbędzie podróż po dalekich wodach Oceanii, by odszukać inne ludzkie plemiona.Film " Vaiana 2 " od 27 listopada będzie można zobaczyć w kinachw całym kraju – również w formatach. Mało tego – dla widzów i widzek przygotowano niezwykłe niespodzianki. Pierwszą z nich są, które – do wyczerpania zapasów – będą wręczane wszystkim na bramkach biletowych, którzy wybiorą się na seans " Vaiany 2 " do Cinema City. Drugą –, w którym do wygrania będzie:(dla 2 dorosłych i 2 dzieci do 16. roku życia)z przelotami i zakwaterowaniem oraz wieloma dodatkowymi atrakcjami jak: rejs katamaranem, czy wycieczka na wyspę La Graciosa i lokalny targ, a także– Katamaran Vaiany.Konkurs potrwa od 22 listopada do 8 grudnia i mogą w nim wziąć udział wszyscy, którzy kupią bilet do Cinema City na film „Vaiana 2”, odpowiedzą na proste pytanie na stronie www.vaiana.cinema-city.pl . W konkursie można zgłaszać również bilety zakupione w przedsprzedaży od 8.11.2024 r.Czas więc wybrać się do Cinema City i wyruszyć w niesamowitą podróż z Vaianą – najpierw tę na wielkim ekranie, a później… Kto wie? Może właśnie na Wyspy Kanaryjskie.Wszystkie szczegóły i Regulamin konkursu znajdują się tutaj: www.vaiana.cinema-city.pl