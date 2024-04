XXI edycja Węgiel Film Festival już niebawem!

To wyjątkowe wydarzenie filmowe organizowane przez studentów Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego.Tegoroczna edycja festiwalu to nie tylko bogaty program sekcji festiwalowej, ale także inicjatywa, mająca na celu zintegrowanie studentów szkół filmowych z całej Polski- Student Film Market.Oprócz reprezentantów Katowickiej Filmówki, gościć będziemy również studentów z Szkoły Filmowej w Łodzi, Gdyńskiej Szkoły Filmowej oraz Warszawskiej Szkoły Filmowej.Głównym tematem tegorocznego festiwalu są nowe technologie oraz sztuczna inteligencja. W ramach wydarzenia zaplanowano warsztaty z udziałem osób z różnych pól sztuki filmowej oraz pokazy studenckich etiud.Nie zabraknie również spotkań i sesji Q&A z twórcami, takimi jak Jakub Piątek , reżyser " Pianoforte " oraz Daniel Stopa , reżyser " Kiosku ".Filmem prezentowanym podczas ceremonii otwarcia będzie wyróżniająca się produkcja " Tyle co nic " w reżyserii Grzegorza Dębowskiego . Po seansie będzie okazja do rozmowy z reżyserem.Jury tegorocznej edycji festiwalu stanowią uznane postacie branży filmowej, takie jak Joanna Szymańska, Kamila Tarabura oraz Jaśmina Polak, które poprowadzą również masterclassy dla uczestników festiwalu wraz z tegorocznym dyrektorem artystycznym Piotrem Domalewskim.