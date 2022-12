Xbox All Access – przepustka do gamingu nowej generacji

Xbox All Access – Jak wkroczyć w gaming nowej generacji?

Xbox All Access daje dostęp do ponad 100 gier w abonamencie

Zwiastun "Halo Infinite" – zobacz, jak się prezentuje

Ostatnio trudno myśleć o czymś innym – święta coraz bliżej! Jeśli też nie lubicie kupować prezentów swoim bliskim na ostatnią chwilę, warto pomyśleć o nich już teraz. Szczególnie że Xbox oferuje w atrakcyjnej cenie nie lada gratkę dla wszystkich graczy i całej rodziny – ofertę Xbox All Access zapewniającą szybkość i wydajność nowej generacji, a także dostęp do olbrzymiej liczby gier, w tym produkcji premierowych. Xbox All Access oferuje więc wszystko, co potrzebne, by doświadczyć grania na najwyższym poziomie. Pssst! Prezenty można robić też sobie.Ofertę Xbox All Access znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ Xbox All Access to najlepsze rozwiązanie dla osób, które chcą doświadczyć szybkości i wydajności nowej generacji konsol i mieć przy tym do dyspozycji wysokiej jakości gry, w które można grać ze znajomymi dzięki wieloosobowemu trybowi online.Wystarczy, że wybierzecie jedną z dwóch najlepszych na rynku konsol Xbox: Xbox Series S – najmniejszą konsolę Xbox w historii, która oferuje znacznie skrócony czas ładowania i zapewnia oszałamiającą grafikę przy nawet 120 klatkach na sekundę, lub Xbox Series X – najszybszą i najpotężniejszą konsolę Xbox, jaka do tej pory powstała. W zestawie Xbox All Access otrzymacie również członkostwo Xbox Game Pass Ultimate na 24 miesiące z dostępem do ponad 100 wysokiej jakości gier, w tym również Xbox Live Gold. A to wszystko od 111 złotych za miesiąc bez żadnej opłaty początkowej.Xbox Game Pass Ultimate gwarantuje błyskawiczny i nieograniczony dostęp do biblioteki ponad 100 wysokiej jakości gier, w tym zupełnie nowych tytułów od Xbox Game Studios, takich jak " Halo Infinite ", już w dniu ich premiery. Na liście znajdziecie też gry, w które można grać w sieci ze znajomymi. Aplikacja Xbox Game Pass daje ponadto możliwość grania na zgodnym telefonie albo tablecie za pośrednictwem chmury. Członkostwo obejmuje również abonament EA Play, który zapewnia nagrody w grze oraz dostęp do ogromnej biblioteki tytułów Electronic Arts i nie tylko.Co więcej – konsole Xbox Series S i Xbox Series X dzięki kompatybilności wstecznej dają możliwość grania we wszystkie gry z czterech generacji konsol Xbox – a to oznacza tysiące gier do wyboru. Funkcja inteligentne pobieranie daje w dodatku gwarancję zagrania w najlepszą dostępną wersję gry bez względu na to, na jakim urządzeniu się gra.Szczegóły oferty Xbox All Access wraz z możliwością jej zakupu znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ