Złote Globy: Grupa obiecuje przyjąć czarnoskórych dziennikarzy

Jeśli Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagraniczne sądziło, że załatwiło sprawę zatrudniając dwójkę specjalistów od różnorodności, to się grubo pomyliło. Najnowszy atak nadszedł ze strony osób reprezentujących gwiazdy i twórców filmowych. Grupa ponad 100 agencji talentów wystosowała pismo, w którym stawia Stowarzyszeniu ultimatum: zmieniacie się albo nasze gwiazdy nie pojawią się więcej na gali rozdania Złotych Globów.- możemy przeczytać w liście otwartym do HFPA -Groźba bojkotu gali Złotych Globów podziałała. Na reakcję Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej nie trzeba było długo czekać. Oprócz potwierdzenia deklaracji złożonych w ubiegłym tygodniu grupa dodała nowe obietnice. Przede wszystkim ogłosiła, że postara się powiększyć swoje grono do co najmniej 100 członków. Obiecuje również, że przynajmniej 13% głosujących członków Stowarzyszenia będą stanowili czarnoskórzy dziennikarze.- czytamy w ich komunikacie. -Przypomnijmy, że fala krytyki wylała się na Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej po tym, jak wyszło na jaw, że jest to niezwykle mała grupa, w której nie ma żadnych przedstawicieli ras innych niż biała i która do niedawna nie widziała żadnego problemu w swojej hermetycznej homogeniczności. Najbardziej radykalna w swoich atakach jest Fundacja Time's Up, która stwierdziła, że obecni członkowie powinni zostać wykluczeni, na ich miejsce należy przyjąć nowych dziennikarzy reprezentujących całe spektrum różnorodności branży. Dotychczasowe grono po rocznym wygnaniu będzie mogło być ponownie przyjęte, jeśli spełni nowe warunki członkostwa.