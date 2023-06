Złote Globy sprzedane! Od teraz to nagrody nastawione na zysk

Złote Globy w opałach po oskarżeniach o rasizm

Zwiastun filmu "Fabelmanowie"

. Tekst wywołał lawinę oburzenia oraz nowych oskarżeń. Pojawiły się zarzuty o korupcję i brak transparentności. Przypomniano sprawy dziennikarzy, którym odmówiono prawa dołączenia do Stowarzyszenia.Świat filmowy domagał się natychmiastowych zmian, ale HFPA było na nie oporne. Zatrudnieni do przygotowania reformy specjaliści szybko zrezygnowali, twierdząc, że w Stowarzyszeniu brakuje prawdziwej woli zmiany. W związku z tym część platform i wytwórni postanowiła nie brać udziału w walce o kolejne Złote Globy, a. W efekcie ceremonia, która odbyła się w 2022 roku, nie była transmitowana przez żadną telewizję.Już teraz ogłoszono, że, choć nie podano, jaka telewizja będzie transmitowała to wydarzenie. Podobno trwają właśnie rozmowy z różnymi stacjami, w tym z NBC.Choć swój zachwyt nad zmianami wyraziła nawet szefowa HFPA, Helen Hoehne, mówiąc:, to jednak nie wszyscy są zadowoleni z takiej zmiany. Jak firmy nakierowane na zysk będą zarządzać Złotymi Globami, przekonamy się zapewne już niedługo.W 2023 roku Złote Globy zostały rozdane we wtorek 10 stycznia. Statuetkę dla najlepszego filmu dramatycznego otrzymali