Netflix pokaże Złote Globy? Znamy datę ceremonii

Kto pokaże galę wręczenia Złotych Globów?

. Tym samym nastąpi powrót do tradycji wręczania tych nagród w niedzielę.W 2023 roku Złote Globy zostały rozdane we wtorek 10 stycznia. Powodem tego były problemy wizerunkowe Stowarzyszenia, przez co bardzo długo nie było jasne, czy Gala w ogóle będzie transmitowana w telewizji. Stacja NBC, która miała do tego prawa, odmówiła przeprowadzenia relacji z wręczenia Złotych Globów w 2022 roku . Ostatecznie w 2023 roku zgodziła się uznając, że organizacja zrobiła pierwsze kroki na drodze głębokiej reformy.Jednak. Stacja telewizyjna jest domem dla nagród od 1996 roku. Jednak problemy wizerunkowe Stowarzyszenia i spadająca oglądalność sprawiają, że NBC może w ogóle nie zasiąść do stołu negocjacyjnego.The Hollywood Reporter sugeruje jednak, że Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej nie będzie mieć problemu ze znalezieniem nowego partnera.. Netflix już zdobył prawa do transmisji wręczenia nagród Amerykańskiej Gildii Aktorów . Może więc również przejąć Złote Globy.W tym roku statuetkę dla najlepszego filmu dramatycznego otrzymali. Zwiastun znajdziecie poniżej:Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?