Złote Maliny nie zostały przyznane

To miało być wydarzenie bez precedensu w 40-letniej historii Złotych Malin . W sobotę w Los Angeles miała się odbyć pierwsza ceremonia wręczenia statuetek. Tak się jednak nie stało. Powód jest oczywisty - koronawirus.Organizatorzy do ostatniej chwili upierali się, że ceremonię przeprowadzą. Ostatecznie na przeszkodzie stanął burmistrz Los Angeles, który zakazał wszystkich zgromadzeń przekraczających 50 osób.Na razie nie wiadomo, jaki los czeka tegoroczne Złote Maliny . Być może ceremonia odbędzie się w innym terminie. Możliwe też, że jak dotychczas "zwycięzcy" zostaną ogłoszeni bez gali. Nie można niestety wykluczyć, że w ogóle nagrody nie zostaną wręczone, choć głosowanie zakończyło się normalnie i laureaci zostali tak naprawdę wybrani.Nominowanych do tegorocznych Złotych Malin znajdziecie TUTAJ