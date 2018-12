Z "Assassination Nation" do serialu komiksowego "Stargirl"

Getty Images © Kevin Winter



) dołączył do obsady serialu. Twórcą show jest Geoff Johns , autor komiksowego pierwowzoru. McHale wcieli się w postać Sylvestera Pembertona. Postać została wymyślona przez Jerry'ego Siegela i debiutowała w 1941 roku. Wtedy znana była jako Star-Spangled Kid - dzieciak walczący z nazistami podczas II wojny światowej. Jego towarzyszem był dorosły Stripesy (w serialu ojczym protagonistki). Później Pemberton został następcą dotychczasowego Starmana, członka Justice Society of America. I to właśnie pod tym imieniem Sylvester Pemberton będzie występował w serialuTytułową bohaterkę zagra Brec Bassinger . Serial opowie o nastolatce, która inspiruje grupę młodych herosów, by wspólnie stawili czoło złoczyńcom.Całość powstanie na potrzeby platformy DC Universe.