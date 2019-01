Powstanie animowane "Mortal Kombat"?

Czekamy na film fabularny, a być może doczekamy się animacji - jak głoszą plotki, powstaje animowana wersjaDziennikarze strony Revenge of The Fans są przekonani nie tylko o tym, że projekt jest realizowany, ale że wybrano również obsadę. Do studia nagrań mają wejść m.in. Jennifer Carpenter ), Joel McHale ), a także Darin DePaul McHale ma podobno zagrać Johnny'ego Cage'a, a Carpenter - Sonyę Blade. W serialu mają również pojawić się Liu Kang, Shang Tsung, Sub-Zero i Scorpion, co każe przypuszczać, że fabuła będzie podążać śladami oryginału z 1992 roku.Co sądzicie o tych plotkach? Chcielibyście zobaczyćponownie na ekranie?