BIULETYN: Plakaty seriali "Batwoman" i "Nancy Drew"

Stacja CW zaprezentowała nowe plakaty seriali. [za: Deadline] Martin Compston zagrają główne role w 5-odcinkowym thrillerze stacji BBC One. Jest to historia szczęśliwej pary mieszkającej w Glasgow, która ma wszystko poza jednym - dzieckiem. Przypadek sprawił, że poznali 18-latkę, której do tej pory los nie rozpieszczał. Para proponuje jej pieniądze w zamian za urodzenie im dziecka. Dziewczyna godzi się. Czy jednak 18-latka naprawdę pojawiła się w ich życiu przez przypadek? [za: Deadline] Fred Hechinger dołączył do obsady filmu. Jest to ekranizacja powieści Paulette Jiles. Akcja książki rozgrywa się w 1870 roku. Główny bohater, wdowiec i weteran wojenny Jefferson Kyle Kidd, podróżuje przez Teksas, informując ludzi o najnowszych zdarzeniach ze świata. Jego praca już wkrótce stanie się całkiem niepotrzebna, w związku z rozwojem gazet. W trakcie jednej z podróży Kidd zgadza się za pieniądze przetransportować do San Antonio 10-letnią Johannę. Z czasem między starzejącym się mężczyzną a dziewczynką narodzi się silna więź. [za: Collider] Robert Maillet dołączyli do obsady thrillera. Jest to historia zbuntowanej 14-latki, którą ojciec zabiera do domku nad jeziorem w desperackiej próbie odbudowania więzi nadwątlonych po śmierci jej matki. Niestety wkrótce ojciec i córka będą walczyć o życie, kiedy domek wypatrzy sobie grupa zbiegłych więźniów na miejsce do ukrycia się. [za: Deadline] Kelly Mantle zagrają główne role w filmie. Będzie to komedia o drag queen. [za: Deadline]FOX zamawia serial. Będzie to ekranizacja książki Mitcha Alboma "Pięć osób, które spotykamy w niebie".Pisarz sam przygotuje scenariusz. [za: The Hollywood Reporter]