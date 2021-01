Z cyklu "Piła" do komedii o Bożym Narodzeniu

Znana z cyklu " Piła Shawnee Smith zagra jedną z głównych ról w świątecznej komedii "Christmas vs The Walters". W obsadzie są również: Dean Winters Smith wcieli się w Diane Walters, która co roku cierpi na obsesję przygotowania idealnych świąt. W tym roku będzie to szczególnie trudne. Jej mąż w interesach wyjechał z miasta. Ona sama jest w ciąży z bliźniakami i zgodnie z zaleceniami lekarza powinna leżeć w łóżku. Jak tu jednak leżeć, kiedy do świąt pozostało 200 godzin, a jej nemezis z sąsiedztwa nie próżnuje...Za kamerą stanie Peter D'Amato.