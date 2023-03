Zabawny plakat motywacyjny z horroru "Martwe zło: Przebudzenie"

O czym opowiada "Martwe zło: Przebudzenie"?

Zwiastun filmu "Martwe zło: Przebudzenie"

W sieci pojawiła się nowa grafika promująca horror. Wy możecie ją obejrzeć poniżej:Za reżyserię filmuodpowiedzialny był Lee Cronin , który wcześniej nakręcił horrorZnużona wędrówkami Beth składa od dawna przekładaną wizytę swojej siostrze Ellie, która z trójką dzieci mieszka w maleńkim mieszkaniu w Los Angeles. Spotkanie sióstr szybko przybierze nieoczekiwany obrót, kiedy bohaterki odkryją ukrytą w budynku tajemniczą księgę. To daje początek demonicznym opętaniom i zmusza Beth do stoczenia dramatycznej walki o przetrwanie, kiedy stanie oko w oko z najbardziej koszmarną i zdeprawowaną wersją macierzyństwa...miało swoją światową premierę na festiwalu SXSW. Do dystrybucji kinowej trafi w kwietniu.